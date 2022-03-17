В России утвердили экспериментальный правовой режим для беспилотных авто — испытания разрешены в Иннополисе

Правительство утвердило экспериментальный правовой режим для применения беспилотного транспорта. Об этом сообщается в telegram-канале Кабмина России.

Машины с водителем-испытателем смогут ездить в Москве, Иннополисе и на федеральной территории «Сириус». В татарстанском городе разрешены испытания беспилотных авто без водителя.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Беспилотные автомобили, участвующие в эксперименте, разработаны специалистами компании «Яндекс». Они будут эксплуатироваться в двух режимах: с водителем-испытателем в салоне и без него.



В декабре вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов сообщал, что на дорогах Иннополиса в конце января или в начале февраля могут появиться беспилотные автомобили без инженера в салоне. По городу уже ездят беспилотники, в которых сидят инженеры. Они не принимают участия в управление транспортом, но следят за его работой. В Иннополисе работают девять беспилотных такси.



В сентябре 2021 года сообщалось о планах сделать Иннополис одной из главных тестовых площадок для беспилотных автомобилей в России.



Татьяна Леухина