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В России утвердили экспериментальный правовой режим для беспилотных авто — испытания разрешены в Иннополисе

16:57, 17.03.2022 1
В России утвердили экспериментальный правовой режим для беспилотных авто — испытания разрешены в Иннополисе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство утвердило экспериментальный правовой режим для применения беспилотного транспорта. Об этом сообщается в telegram-канале Кабмина России.

Машины с водителем-испытателем смогут ездить в Москве, Иннополисе и на федеральной территории «Сириус». В татарстанском городе разрешены испытания беспилотных авто без водителя.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Беспилотные автомобили, участвующие в эксперименте, разработаны специалистами компании «Яндекс». Они будут эксплуатироваться в двух режимах: с водителем-испытателем в салоне и без него.

В декабре вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов сообщал, что на дорогах Иннополиса в конце января или в начале февраля могут появиться беспилотные автомобили без инженера в салоне. По городу уже ездят беспилотники, в которых сидят инженеры. Они не принимают участия в управление транспортом, но следят за его работой. В Иннополисе работают девять беспилотных такси.

В сентябре 2021 года сообщалось о планах сделать Иннополис одной из главных тестовых площадок для беспилотных автомобилей в России.

Татьяна Леухина
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 мар
    Как можно без человека запускать авто в городе?
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