Беспилотные КАМАЗы, запущенные в Санкт-Петербурге, доехали до Москвы

Три беспилотных КАМАЗа, запущенные утром 14 июня в Санкт-Петербурге, доехали до Москвы. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Беспилотные КАМАЗы доехали до столицы России без происшествий. Они прибыли в пункт назначения на час раньше запланированного, в 20:30 и передали груз заказчику.

Напомним, три беспилотника на базе магистрального седельного тягача линейки пятого поколения КАМАЗ-54901 с коммерческими грузами стартовали на 679-м километре М-11. Внутри кабин находились водители-испытатели, которые контролировали процесс в автоматизированном режиме управления.

За движением беспилотника также следили диспетчеры. Они находились вне автомобиля и осуществляли маршрутизацию и контроль.

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Татьяна Демина