Ильсия Бадретдинова получила за участие в концерте на День России в Казани почти в 2,7 раза меньше Кати Лель

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», певице татарской эстрады Ильсие Бадретдиновой за выступление в Казани на концерте в честь Дня России заплатили 330 тысяч рублей. Это почти в 2,7 раза меньше, чем Кате Лель, получившей 880 тысяч.

Цена контракта сформирована с учетом расходов артистки и причитающегося ей вознаграждения. В нее включены затраты исполнителя на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и прочих обязательных платежей.



За выступление певице заплатили из бюджета Казани. Всю сумму контракта городское Управление культуры обязалось перечислить исполнительнице в течение 10 дней с момента заключения контракта.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По контракту хронометраж выступления певицы составлял не менее 20 минут. По утвержденному таймингу она выступила перед выходом на сцену Кати Лель.

«Реальное время» также выяснило, что сумма контракта на выступление казанского артиста и автора песен Arslan составила 200 тысяч рублей. Она также сформирована с учетом расходов исполнителя и причитающегося ему вознаграждения.



Концерт в честь Дня России в столице Татарстана 12 июня проходил у «Чаши». Помимо Кати Лель, Ильсии Бадретдиновой и Arslan на сцене выступили A’nik & Ignat Izotov, Анастасия Макарова, Natan, группа «Поколение», а также артисты Казанской городской филармонии.



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Татьяна Демина