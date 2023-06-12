Стало известно время выступления артистов у казанской «Чаши» на День России
Управления культуры столицы Татарстана опубликовало время выхода на сцену артистов, которые выступят на концерте в честь Дня России у центра семьи «Казан». Оно может быть скорректировано.
Некоторым исполнителям дали не больше 20 минут, другие получили чуть меньше часа.
Полное расписание выступления артистов на 12 июня:
- 17.30 — артисты Казанской городской филармонии;
- 18.00 — A’nik & Ignat Izotov;
- 18.30 — Arslan;
- 19.05 — артисты Казанской городской филармонии;
- 19.22 — Анастасия Макарова;
- 19.30 — Natan;
- 20.13 — группа «Поколение»;
- 20.30 — Ильсия Бадтретдинова;
- 21.10 — Катя Лель
В 22.00 вечера казанцев и гостей города ожидает праздничный салют.
Напомним, «Реальное время» выяснило, что выступление российской певицы Кати Лель на концерте в честь Дня России в Казани обошлось городскому бюджету в 880 тысяч рублей. Ее выступление продлится не менее 50 минут.
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