Стало известно время выступления артистов у казанской «Чаши» на День России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Управления культуры столицы Татарстана опубликовало время выхода на сцену артистов, которые выступят на концерте в честь Дня России у центра семьи «Казан». Оно может быть скорректировано.

Некоторым исполнителям дали не больше 20 минут, другие получили чуть меньше часа.

Полное расписание выступления артистов на 12 июня:

17.30 — артисты Казанской городской филармонии;

18.00 — A’nik & Ignat Izotov;

18.30 — Arslan;

19.05 — артисты Казанской городской филармонии;

19.22 — Анастасия Макарова;

19.30 — Natan;

20.13 — группа «Поколение»;

20.30 — Ильсия Бадтретдинова;

21.10 — Катя Лель

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 22.00 вечера казанцев и гостей города ожидает праздничный салют.

Напомним, «Реальное время» выяснило, что выступление российской певицы Кати Лель на концерте в честь Дня России в Казани обошлось городскому бюджету в 880 тысяч рублей. Ее выступление продлится не менее 50 минут.

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Айрат Назипов