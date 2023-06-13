Казань потратила 200 тысяч рублей на выступление музыканта Arslan на концерте в День России

Фото: скриншот realnoevremya.ru с видео vk.com/arslan_muz

Как выяснило «Реальное время», из бюджета Казани на выступление местного артиста и автора песен Arslan на концерте в честь Дня России потратили 200 тысяч рублей. Концерт прошел накануне, 12 июня, около Центра семьи «Казан».

Цена контракта сформирована с учетом расходов исполнителя и причитающегося ему вознаграждения, в том числе трат на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и прочих обязательных платежей. Она является твердой и определена на весь срок исполнения договора.



Хронометраж выступления артиста по контракту составил не менее 30 минут. Полную предоплату Управление культуры Казани обязалось перечислить в течение 10 дней с момента заключения контракта.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, что российская певица Катя Лель за выступление на концерте 12 июня в Казани получила в 4,4 раза больше — 880 тысяч рублей. Она пробыла на сцене почти час.

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Татьяна Демина