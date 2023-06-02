Производство гражданских беспилотников в этом году в России превысит 6 тысяч штук

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Производство гражданских беспилотников (БАС) в 2023 году составит более 6 тыс. штук, рассказал ТАСС заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

— По той информации, которую мы видим, мы прогнозируем, что объем производства БАС в нашей стране составит не менее 6,1 тыс. штук, включая все классы и типы, но, возможно, эти цифры будут больше, — сказал Шпак.

Он также отметил, что данных за прошлый год как таковых не существует, потому что отрасль на тот момент еще не была настолько развитой и масштабной, чтобы вести поштучную статистику.

При этом Шпак добавил, что отрасль создания беспилотников «однозначно» будет включена в балльную систему поддержки промышленности в 2023—2024 годах.

В конце апреля президент России Владимир Путин заявил, что беспилотная отрасль является очень перспективной, объем отечественных инвестиций может достичь 1 трлн рублей. Глава государства считает, что развитие беспилотников поднимает конкурентоспособность любой экономики «коренным и серьезным образом».



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Илина Хакимова