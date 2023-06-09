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СК возбудил дело о теракте после попадания БПЛА в жилой дом в Воронеже

13:20, 09.06.2023
СК возбудил дело о теракте после попадания БПЛА в жилой дом в Воронеже
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после попадания БПЛА в жилой дом на улице Белинского в Воронеже, сообщает RT.

После столкновения у самого дома повредились конструктивные элементы. Пострадала кровля близлежащего частного домовладения.

Также не менее трех гражданских лиц пострадали и получили ранения. Пострадавшим оказали помощь, они отказались от госпитализации, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В конце мая киевским режимом была предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по Москве, в ней было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники противника были поражены. БПЛА попали в два жилых дома в столице: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В начале июня силы ПВО в Крыму, в том числе в Джанкое, сбили пять украинских беспилотников.

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Маргарита Головатенко
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