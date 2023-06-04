В Крыму сбили беспилотник
Беспилотник сбили в крымском Джанкое, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
— Предварительно. Джанкой. Сбит беспилотник. Есть повреждение остекления в нескольких домах частного сектора. Все службы работают. Официальная информация — утром, — написал он в telegram-канале.
30 мая киевским режимом была предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по Москве, в ней было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники противника были поражены. БПЛА попали в два жилых дома в столице: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.
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