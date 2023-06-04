Силы ПВО в Крыму сбили пять украинских беспилотников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Силы ПВО в Крыму сбили пять украинских беспилотников в ночь на воскресенье, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

— За прошедшую ночь силами ПВО было сбито пять вражеских БПЛА, еще четыре — заглушены и посажены средствами РЭБ, — написал он в своем telegram-канале.

После падения одного из беспилотников выбило стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в Джанкое.

Один невзорвавшийся беспилотник обнаружили на территории частного домовладения, перед его разминированием в пункт временного размещения эвакуировали 50 человек. Никто не пострадал.

Беспилотник сбили в крымском Джанкое, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.



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Маргарита Головатенко