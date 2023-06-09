В Воронеже упал беспилотник

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В Воронеже на улице Белинского упал беспилотник, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По предварительным данным, в результате инцидента ранены двое, им оказывается вся необходимая помощь.



— Спецслужбы работают на месте. Подробности позднее. Ситуацию держу на личном контроле, — написал Гусев в своем telegram-канале.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видны небольшие повреждения многоэтажного дома.

В конце мая режимом была предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по Москве, в ней было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники противника были поражены. БПЛА попали в два жилых дома в столице: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В начале июня силы ПВО в Крыму, в том числе в Джанкое, сбили пять украинских беспилотников.

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Маргарита Головатенко