В Воронеже ввели режим ЧС районного масштаба после падения беспилотника

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Воронеже после столкновения беспилотника с жилым многоквартирным домом на улице Белинского ввели режим ЧС районного масштаба, сообщил губернатор региона Александр Гусев.



По его словам, режим позволит оперативно устранить повреждения высотного жилого дома и частного дома по соседству.

Расселять многоквартирный дом не будут. Сейчас проводят опись поврежденного имущества. Восстановительные работы начнут в ближайшие часы, когда будут подписаны соответствующие нормативно-правовые документы.

— Ремонт планируем вести круглосуточно и завершить оперативно, в течение нескольких дней, подрядчик уже определен. Попросили завод-изготовитель пластиковых окон поставить нашу заявку в первую очередь, — прокомментировал Гусев.

Не менее трех гражданских лиц пострадали и получили ранения. Пострадавшим оказали помощь, они отказались от госпитализации. После падения беспилотника следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

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Маргарита Головатенко