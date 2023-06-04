В России предложили создать Национальный центр управления беспилотниками

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Создание в России Национального центра управления беспилотными системами поможет упорядочить использование гражданских беспилотников, рассказал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.



Он рассказал, что при использовании беспилотников возникают сложности, связанные с долгой и сложной процедурой согласования плана полета дронов и квадрокоптеров и получения разрешения на полет. Это негативно отражается на использовании беспилотных авиасистем (БАС).

— Из-за этого немалый процент пользователей таких систем не согласовывают полеты и уходят в серую зону, что не соответствует принципам безопасности, — рассказал Шейкин ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для этого правительству необходимо скорректировать правила разработки требований к антитеррористической защищенности объектов и паспортам безопасности объектов, считает член комитета Совета Федерации.

Производство гражданских беспилотников (БАС) в 2023 году составит более 6 тысяч. Данных за прошлый год как таковых не существует, потому что отрасль на тот момент еще не была настолько развитой и масштабной, чтобы вести поштучную статистику.



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Маргарита Головатенко