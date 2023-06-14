Силы МЧС спасли более 2,2 тысячи человек после ЧП на Каховской ГЭС

После ЧП на Каховской ГЭС спасатели МЧС России помогли выбраться более 2,2 тыс. человек, из которых 194 — дети, сообщили в пресс-службе российского министерства.



Спасатели не бросают уцелевших животных и доставляют их на сушу. Пострадавшим оказывают всестороннюю адресную помощь. Из резервов спасательного ведомства и складов Росрезерва доставили уже около 90 тонн продуктов питания и более 123 тонн бутилированной воды, а еще различное оборудование для устранения последствий ЧС.

Уровень воды в Каховском ГЭС продолжает снижаться. Жилые дома Новокаховского городского округа полностью освободились от воды, всего вода отступила из 1 872 жилых домов.

МЧС России и Минобороны проводят дезинфекцию, откачивают воду и убирают мусор после ухода воды из помещений и с придомовых территорий. За последние сутки обработано 3 780 кв. м. Особое внимание сосредоточено на комплексе противоэпидемических мер во избежание вспышек инфекций.

Для оказания информационной поддержки на территории Херсонской области работают мобильные комплексы оповещения МЧС России.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Как рассказывал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, отремонтировать ее уже невозможно. Гидроэлектростанцию предстоит отстроить заново. В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ подорвали объект для переброса резервов с Херсонского направления в район своих текущих наступательных действий. Глава государства Владимир Путин назвал разрушения плотины «варварской акцией» киевского режима.

11 июня сообщалось о спасении 1,7 тыс. человек в Херсонской области силами МЧС России.

Местами уровень воды на затопленных территориях Херсонской области опускается до нулевой отметки. За все время эвакуировано более 7,2 тыс. человек, из них 421 ребенок и 138 маломобильных граждан. С 14 июня начинается выдача единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей на человека. От пострадавших принято уже более 760 заявок.

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Маргарита Головатенко