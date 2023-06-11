МЧС России спасло 1736 человек после разрушения Каховской ГЭС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сотрудники МЧС России спасли 1736 человек в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

— С начала спасательной операции сотрудниками МЧС России спасено 1736 человек, из них 165 детей... МЧС России в зону подтопления доставило уже порядка 75 тонн продуктов питания и 30 тонн бутилированной воды, — говорится в сообщении.

Спасатели также помогают откачивать воду с помощью насосного оборудования. Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены 795 человек и 344 единицы техники.

МЧС России в зону подтопления доставлено уже порядка 75 тонн продуктов питания и 30 тонн бутилированной воды.

В ведомстве отметили, что в Каховском водохранилище уровень воды продолжает снижаться. Сотрудники МЧС России помимо всего прочего помогают коммунальным службам проводить работу по ее откачке с помощью насосного оборудования.

В Новой Каховке откачено около 49 тыс. куб.м.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Как рассказывал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, отремонтировать ее уже невозможно. Гидроэлектростанцию предстоит отстроить заново. В свою очередь? министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ подорвали объект для переброса резервов с Херсонского направления в район своих текущих наступательных действий. Глава государства Владимир Путин назвал разрушения плотины «варварской акцией» киевского режима.

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Илина Хакимова