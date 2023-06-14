В двух затопленных округах Херсонской области уровень воды снизился практически до нулевой отметки

В Херсонской области в затопленных округах продолжает снижаться уровень воды после затопления из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС, местами он опускается до нулевой отметки, рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.



— Уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах снизился практически до нулевой отметки и составляет 0,1 м и 0,25 м соответственно. В Новокаховском городском округе уровень воды без изменений — 5 м, — заявил он.

Он добавил, что в Новой Каховке в течение суток проведена специальная обработка пяти двухэтажных домов, откачана вода из четырех домов (за все время — из 22), вывезены 102 кубометра мусора.

Также за сутки (13 июня) с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов спасены 142 человека. В течение суток сотрудники Министерства здравоохранения Херсонской области вакцинировали 320 человек с затопленных территорий.

За все время эвакуировано более 7,2 тыс. человек, из них 421 ребенок и 138 маломобильных.

Сальдо подчеркнул, что с 14 июня «начнется выдача единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей на человека». От пострадавших принято уже более 760 заявок.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Как рассказывал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, отремонтировать ее уже невозможно. Гидроэлектростанцию предстоит отстроить заново. В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ подорвали объект для переброса резервов с Херсонского направления в район своих текущих наступательных действий. Глава государства Владимир Путин назвал разрушения плотины «варварской акцией» киевского режима.

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Илина Хакимова