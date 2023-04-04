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В Татарстане утвердили социальные выплаты для медработников госорганизаций

11:35, 04.04.2023 1
В Татарстане утвердили социальные выплаты для медработников госорганизаций
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабинет министров Татарстана установил специальные социальные выплаты для медицинских работников, которые оказывают не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь и первичную медико-санитарную помощь, включая диспансерное наблюдение по основному заболеванию. Такое постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выплата не распространяется на руководителей медорганизаций и их заместителей. Она устанавливается для медиков, работающих в государственных медорганизациях, подведомственных Минздраву Татарстана:

  • врачам, которых граждане посещают по поводу заболеваний и с профилактической целью, включая проведение исследований, работающим в организациях, оказывающим первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу прикрепленному населению и осуществляющим диспансерное наблюдение по основному заболеванию — 14,5 тыс. рублей;
  • врачам станций скорой помощи — 11,5 тыс. рублей;
  • специалистам со средним медобразованием, работающим с врачами, указанными в первом пункте и оказывающим первичную медико-санитарную помощь по поводу заболеваний или с профилактической целью, включая проведение исследований, по территориально-участковому принципу прикрепленному населению или осуществляющим диспансерное наблюдение — 6,5 тыс. рублей;
  • фельдшерам и медсестрам станций скорой помощи — 7 тыс. рублей;
  • младшему медперсоналу организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь гражданам по территориально-участковому принципу — 4,5 тыс. рублей;
  • младшему медперсоналу станций скорой помощи — 4,5 тыс. рублей.

Выплаты осуществляются за счет средств республики. Контроль за исполнением постановления возложен на Минздрав региона.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отделение Социального фонда по Татарстану в феврале начало перечислять специальные выплаты медицинским работникам. Размер новой меры поддержки составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида медучреждения. Она положена медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 апр
    всем в 7 горбольнице и медсанчасти КФУ поднимите немаленькую зарплату. Они очень нуждаются. В разы, а не на тыщи. А как то понимать - "Выплата не распространяется на руководителей медорганизаций и их заместителей. Она устанавливается для медиков, работающих в государственных медорганизациях, подведомственных Минздраву Татарстана:.." А главврачи и их замы разве не врачи? Им не хотят поднимать зарплату из-за того, что они итак много получают? И почему мед часть КФУ отнесена к ремонту из татарстанского бюджета? Ведь КФУ федеральный? или списывать республиканские деньги, так списывать на что попало?
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/277385-kabmin-tatarstana-utverdil-vyplaty-dlya-medrabotnikov
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