Правительство России поддержало отмену двойного взимания НДС при продаже авто с пробегом

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Правительство России поддержало законопроект сенаторов, который предлагает отменить двойное взимание НДС при перепродаже автомобилей с пробегом между дилерскими центрами. Ранее законопроект группы сенаторов был направлен премьер-министру Михаилу Мишустину.

— Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний, — говорится в заключении кабмина.



В частности, правительство просит уточнить процедуры документального подтверждения правомерности применения продавцом авто порядка определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, а также определить источники компенсации выпадающих доходов федерального бюджета в случае принятия и реализации закона, указывает ТАСС.

Авторами документа выступают глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, его заместитель Мурат Хапсироков, первый зампред комитета СФ по социальной политике Ольга Забралова, член комитета палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев, член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров.



Согласно пояснительной записке, первичный НДС уже заложен в стоимость впервые продаваемой новой машины.

Фото: realnoevremya.ru

При этом в настоящее время, если дилер покупает автомобиль с пробегом напрямую у водителя, то потом, по сути, не может продать машину другому юридическому лицу по реальной цене. Второе юридическое лицо обязано при такой сделке заплатить НДС с полной стоимости машины, а вычет НДС может заявить только с разницы между ценами приобретения и продажи при самой первой покупке (дилером у водителя).



Получается, что при купле-продаже авто между дилерами возникает двойное налогообложение.

Законопроектом предлагается, чтобы при перепродаже автомобилей и мотоциклов, в том числе между дилерами, «налоговая база определялась как разница между ценой реализации и ценой приобретения указанных авто и мотоциклов с учетом налога».

Сейчас такой механизм действует только при перепродаже дилером авто с пробегом физическому лицу.



В России за год рынок новых автомобилей просел на 60%. Поставки машин зарубежного производства резко прекратились прошлой весной. Ранее дилерская сеть в стране была рассчитана на продажу почти 3 млн единиц автомобилей в год — в итоге по всей стране было продано лишь 650 тысяч авто, рассказал в ходе онлайн-конференции «Реального времени» председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев.



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Илина Хакимова