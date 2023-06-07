Запорожская АЭС продолжает пополнять запасы воды из Каховского водохранилища

Запорожская АЭС (ЗАЭС) продолжает пополнять запасы воды, необходимой для охлаждения реакторов, используя Каховское водохранилище, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).



— ЗАЭС продолжает пополнять свои запасы воды... полностью используя воду из Каховского водохранилища, пока это возможно, — приводит ТАСС заявление организации.

Накануне была разрушена Каховская ГЭС. Как рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, отремонтировать ее уже невозможно. Гидроэлектростанцию предстоит отстроить заново. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС для переброса войск с Херсонского направления в район своих текущих наступательных действий.

Президент России Владимир Путин назвал разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции «варварской акцией» киевского режима.

Разрушение Каховской ГЭС может лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения и спровоцировать серьезное повреждение реакторов, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. По его словам, это возможно при дальнейшей деградации ситуации.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко