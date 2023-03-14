Форум Kazan Digital Week получил федеральный статус
Форум Kazan Digital Week получил федеральный статус, сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.
Оргкомитет международного форума возглавляет министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.
В этом году Kazan Digital Week пройдет в онлайн- и офлайн-форматах с 20 по 23 сентября.
В январе власти Татарстана создали организационный комитет по подготовке и проведению Международного форума Kazan Digital Week — 2023. Его возглавил премьер-министр республики Алексей Песошин.
В 2022 году Kazan Digital Week также проходил в столице Татарстана в сентябре. На форуме обсудили цифровые финансовые активы, релокацию IT-специалистов и новые профессии цифровой эпохи. Подробнее — в материале «Реального времени».
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