Форум Kazan Digital Week получил федеральный статус

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Форум Kazan Digital Week получил федеральный статус, сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

Оргкомитет международного форума возглавляет министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

В этом году Kazan Digital Week пройдет в онлайн- и офлайн-форматах с 20 по 23 сентября.

В январе власти Татарстана создали организационный комитет по подготовке и проведению Международного форума Kazan Digital Week — 2023. Его возглавил премьер-министр республики Алексей Песошин.

В 2022 году Kazan Digital Week также проходил в столице Татарстана в сентябре. На форуме обсудили цифровые финансовые активы, релокацию IT-специалистов и новые профессии цифровой эпохи. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко