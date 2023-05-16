Турнир по петанку, виндсерфинг и экскурсии: летняя программа мероприятий на Казанке и Голубых озерах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Этим летом команда Стратегии развития реки Казанки организует ряд мероприятий, направленных на активацию обновленной территории у Большого Голубого озера и новой велопешеходной дорожки вдоль Кремлевской дамбы. Ожидается, что часть из них пройдет уже в конце мая и начале июня. Об этом «Реальному времени» сообщили в Дирекции парков и скверов Казани.

Прованская игра на Набережной Казанки

В рамках данных мероприятий будут проведены мастер-классы на воде, научная экспедиция на катамаранах, тестирование новых веломаршрутов, забеги с TIMERMAN, а также масштабная серия занятий «Горожанин-ученый», включающая в себя экопросветительские практики.

Первым таким событием станет турнир по петанку (провансальский национальный вид спорта). Он пройдет уже в этот четверг, 18 мая, на Набережной Казанки. Сбор участников состоится в 18:30 рядом с площадкой для пляжного волейбола у экстрим-парка «Урам».

Цель игры состоит в том, что игроки двух команд по очереди бросают металлические шары, стараясь как можно ближе поставить свой рядом с маленьким деревянным шаром — кошонетом. При этом металлический шар может задеть кошонет или сбить шар соперника, чтобы оттолкнуть его. Главное, чтобы в конце игры один или несколько шаров команды оказались ближе к кошонету, чем шары соперника.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Активация территории Большого Голубого озера

В текущем году в рамках проекта восстановления Голубого озера завершено берегоукрепление водопада «Хрустальный» и благоустройство входной группы вне границ природного заказника. Программа активации обновленной территории будет направлена на то, чтобы показать посетителям новые сценарии отдыха и сохранить ее экосистему. В нее войдут просветительские экскурсии с преподавателями КФУ, субботники, а также мастер-классы в Экоцентре, открытие которого состоится в июне. Кроме того, для граждан запустят сервис «Аудиопрогулка — спектакль», который можно будет послушать в наушниках.

Первые экскурсия и экомастер-класс на Большом Голубом озере состоятся 27 мая в 11:00. Местом встречи станет экоцентр у водопада «Хрустальный». Ближайшая остановка общественного транспорта — это «Жилой массив «Кадышево» в поселке Щербаково Авиастроительного района.

Что касается экскурсии, то ее проведет доцент кафедры природообустройства и водопользования ИУЭФ КФУ, кандидат биологических наук, разработчик экомаршрутов по Голубым озерам Эльвира Набеева. Затем в экопавильоне можно будет создать композицию из сухоцветов по своему вкусу.

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Напомним, из озера под сильным напором выходила большая масса воды, вымывая берега со скоростью около 900 литров в секунду. Существовала угроза потери Большого Голубого озера из-за его слияния с Казанкой. Также проблема сохранения уникальной экосистемы природного заказника и видового разнообразия его живых организмов крылась в высокой антропогенной нагрузке и неправильных сценариях отдыха, которые то и дело практиковались здесь, несмотря на особо охраняемый статус территории.



«Реальное время» неоднократно писало о Голубых озерах. Проект Стратегии развития Казанки создаст крупнейшую в России экосистему прибрежных парков площадью 1 500 га, которые будут объединены в речной национальный парк. Мы рассказывали о сценариях отдыха, бережных к природе на их территории, а также о том, что работы по благоустройству завершатся уже к июню.



Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Мастер-класс по виндсерфингу в парке Стратегии «Манзара»

В субботу, 3 июня, на территории будущего парка Стратегии «Манзара», который расположится на пляже «Нижнее Заречье», пройдет мастер-класс по виндсерфингу. Это вид парусного спорта и водного развлечения, в основе которого лежит мастерство управления на водной поверхности легкой доской небольшого размера с установленным на ней парусом.

Место сбора будет находиться около пункта спасателей по ул. Односторонка Гривки, 1в, 1-й корпус. Желающим также необходимо следить за погодными условиями, поскольку от них будет зависеть проведение данного мероприятия.

Фото: ru.wikipedia.org

Отметим, что проведение всех мероприятий зависит от погодных условий. Следить за актуальными новостями можно в социальных сетях Стратегии развития Казанки.

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Максим Кокунин