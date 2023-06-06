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Сегодня в Казани ожидается до +23 градусов

06:30, 06.06.2023
Сегодня в Казани ожидается до +23 градусов
Фото: realnoevremya.ru

Во вторник, 6 июня, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +21 до +23 градусов. В целом по Татарстану температуры воздуха не превысят +24°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Синоптики также прогнозируют в Казани северо-восточный, северный ветер. Его порывы могут достигать 5—10 м/с.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе сохранится прохладная погода. Временами возможны дожди, грозы и сильный ветер.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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