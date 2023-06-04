Британский таблоид Daily Mail назвал Шебекино «городом Readovka»

Британский таблоид Daily Mail назвал Шебекино в Белгородской области «городом Readovka», перепутав название с российским telegram-каналом. Об этом сообщает «РИА Новости».

В публикации говорится о сложившейся в последние дни сложной ситуации в регионе. В качестве иллюстрации авторы добавили видеозапись пожара в одном из зданий в Шебекино после обстрела ВСУ.

Напомним, еще два человека погибли и два пострадали в результате вчерашних обстрелов населенных пунктов Шебекинского городского округа.



Вчера губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки по Шебекинскому городскому округу был выпущен 371 боеприпас, пострадали еще восемь человек, шестерым из них понадобилась госпитализация.



На этой неделе также сообщалось, что Вооруженные силы России сорвали попытку киевского режима провести террористический акт в городе Шебекино в Белгородской области. Уничтожено более 30 украинских боевиков, нарушения границы не допущено.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин