Два человека погибли, а еще двое пострадали при обстреле Белгородской области со стороны Украины

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Еще два человека погибли и два пострадали в результате обстрелов населенных пунктов Шебекинского городского округа. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— В Новой Таволжанке в результате обстрела погибла пожилая женщина... Еще одна женщина пострадала — у нее осколочные ранения левого плеча... В результате обстрела Безлюдовки погибла женщина, у нее множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще один человек пострадал — мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей, — написал он.

По его словам, всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, в результате обстрела Новой Таволжанки повреждены несколько домов.

Напомним, ранее Гладков сообщил, что за прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу был выпущен 371 боеприпас, пострадали еще восемь человек, шестерым из них понадобилась госпитализация.

— По Шебекинскому городскому округу выпущена 371 единица различных боеприпасов. К сожалению, есть двое погибших — две женщины находились в автомобиле, когда ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань. За прошедшие сутки в городском округе пострадали еще восемь человек, шести из них понадобилась госпитализация, — написал он.

На этой неделе сообщалось, что Вооруженные силы России сорвали попытку киевского режима провести террористический акт в городе Шебекино в Белгородской области. Уничтожено более 30 украинских боевиков, нарушения границы не допущено.



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Максим Кокунин