Украинские военные выпустили за сутки 371 боеприпас по Шебекино

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале сообщил, что за прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу был выпущен 371 боеприпас, пострадали еще восемь человек, шестерым из них понадобилась госпитализация.

— По Шебекинскому городскому округу выпущена 371 единица различных боеприпасов. К сожалению, есть двое погибших — две женщины находились в автомобиле, когда ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань. За прошедшие сутки в городском округе пострадали еще восемь человек, шести из них понадобилась госпитализация, — написал он.

На этой неделе сообщалось, что Вооруженные силы России сорвали попытку киевского режима провести террористический акт в городе Шебекино в Белгородской области. Уничтожено более 30 украинских боевиков, нарушения границы не допущено.



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Максим Кокунин