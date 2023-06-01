Минобороны: ВС России предотвратили теракт ВСУ в районе Шебекина
Сегодня утром вооруженные силы России сорвали попытку киевского режима провести террористический акт в городе Шебекино в Белгородской области.
Около 3 часов утра до двух усиленных танками мотопехотных рот украинских формирований предприняли попытку вторжения. Российские военные отразили три атаки украинских террористических формирований.
Формирования киевского режима были отброшены, понеся существенные потери. Уничтожено более 30 украинских террористов, нарушения границы не допущено.
30 мая Минобороны сообщило, что российские войска в течение суток нанесли удары по центральным пунктам принятия решений на Украине. В пунктах под руководством специалистов спецслужб стран Запада планировались теракты на территории России. Все назначенные объекты были поражены.
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