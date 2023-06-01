В Белгородской области из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали 12 человек

Фото: Настоящий Гладков/t.me

За последние сутки в результате обстрелов со стороны Украины пострадали 12 жителей Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Погибших нет. Предварительно различные повреждения получили четыре многоквартирных дома, 18 частных домовладений, три административных здания, здание сельхозпредприятия, территория промышленного предприятия, здание общежития и детский сад, — написал он в своем telegram-канале.

Еще в результате обстрелов были повреждены пять легковых автомобилей и один автобус. Детальная информация по разрушениям уточняется.

Фото: Настоящий Гладков/t.me

Этим утром вооруженные силы России сорвали попытку киевского режима провести террористический акт в городе Шебекино в Белгородской области. Уничтожено более 30 украинских боевиков, нарушения границы не допущено, сообщили в Минобороны страны.

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Айрат Назипов