Дарье Треповой продлили арест по делу о теракте в Санкт-Петербурге

Фото: кадр видео/МВД России

Басманный суд Москвы до 2 сентября продлил арест Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный как «Владлен Татарский», сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.



Рассмотрение проходило в закрытом режиме. Об этом ходатайствовал следователь Виктор Кваш, мотивируя это разглашением охраняемой законом тайны. Адвокат Даниил Берман возражал, упирая на то, что следователь не указал, какие именно «тайны могут быть раскрыты».

В кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга вечером 2 апреля произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Дарью Трепову задержали на следующий день после происшествия, 3 апреля, арестовали ее 4 апреля сроком на два месяца.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Главное следственное управление ведомства предъявило Треповой обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой). По данным СМИ, она сотрудничает со следствием.

ФСБ информировало, что теракт организовали спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды российской оппозиции. Установлено, что убийство вместе с Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Юрий Денисов. Его объявили в розыск. Сегодня в розыск объявили еще одного фигуранта — журналиста Роман Попкова, проживающего на Украине. Следствие считает, что Попков переписывался с Дарьей Треповой в социальных сетях и давал ей указания по подготовке теракта.

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Маргарита Головатенко