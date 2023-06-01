СК объявил в розыск еще одного фигуранта по делу о теракте в Санкт-Петербурге

По уголовному делу о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин («Владлен Татарский»), объявили в розыск еще одного фигуранта.



Установлено, что к совершению преступления причастен журналист Роман Попков, проживающий на Украине. Ему заочно предъявили обвинение в преступлении по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта).

Следствие считает, что Попков переписывался с Дарьей Треповой в социальных сетях и давал ей указания по подготовке теракта. Впоследствии она принесла в кафе на встречу с Татарским статуэтку, начиненную взрывчаткой. Корреспондент погиб в результате взрыва.

Подозреваемую в совершении преступления Дарью Трепову задержали на следующий день после происшествия, 3 апреля. Главное следственное управление ведомства предъявило Треповой обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой). По данным СМИ, она сотрудничает со следствием.

ФСБ информировало, что теракт организовали спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды российской оппозиции. Установлено, что убийство вместе с Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Юрий Денисов. Его объявили в розыск.



Следствие продолжает устанавливать лиц, причастных к теракту, и все обстоятельства преступления.

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Маргарита Головатенко