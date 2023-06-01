Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга

В США палата представителей Конгресса приняла законопроект о повышении потолка государственного долга, об этом стало известно из онлайн-трансляции результатов голосования.

Законопроект поддержали более 314 законодателей, 117 выступили против.

После голосования в палате представителей законопроект отправляется на рассмотрение в сенат. Затем, в случае одобрения обеими палатами Конгресса, документ поступит на подпись президенту Америки Джо Байдену, добавляет «РИА Новости».



Напомним, инициатива предполагает повышение потолка госдолга до января 2025 года в обмен на проведение предложенных Республиканской партией реформ. Среди прочего они включают перераспределение средств, выделенных на чрезвычайную помощь при пандемии COVID-19, а также перераспределение части финансирования Службы внутренних доходов США.

В конце прошлой недели Джо Байден подтвердил достижение принципиальной договоренности с Конгрессом по избежанию дефолта в Америке. Ранее спикер палаты представителей Кевин Маккарти сообщил, что контролирующие ее республиканцы договорились с Белым домом о повышении потолка госдолга и предотвращении суверенного дефолта.



Министр финансов США ранее заявила о том, что страна может оказаться в состоянии дефолта уже 1 июня. Предупреждение об этом она направила руководству Конгресса США, а прежде всего — Кевину Маккарти. Джо Байден заявил, что возможный дефолт в Америке принесет проблемы всему миру. По его словам, в случае дефолта репутации США во всем мире будет нанесен огромный ущерб.



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Илина Хакимова