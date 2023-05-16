Министр финансов США предупредила Конгресс о наступлении дефолта в стране уже 1 июня

Министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что страна может оказаться в состоянии дефолта уже 1 июня. Предупреждение об этом она направила руководству Конгресса США, а прежде всего — Кевину Маккарти.

— Министерство финансов, вероятно, не может выполнять все обязательства правительства, если Конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга к началу июня и потенциально к 1 июня, — говорится в послании Йеллен.

По ее словам, дефолт может наступить как 1 июня, так и через несколько дней или недель после него. Она сможет дать более точные прогнозы после появления дополнительной информации на следующей неделе.



Фото: pixabay.com

— Если Конгресс не сможет повысить лимит задолженности, это приведет к серьезным затруднениям для американских семей, нанесет ущерб нашей позиции глобального лидера и поставит под вопрос нашу способность защищать интересы национальной безопасности, — отметила глава ведомства.

Президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт в Америке принесет проблемы всему миру. Байден также заявил, что в случае дефолта по репутации США во всем мире будет нанесен огромный ущерб.

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Илина Хакимова