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Джо Байден: «Если у нас будет дефолт, то у всего мира будут проблемы»

22:22, 10.05.2023
Джо Байден: «Если у нас будет дефолт, то у всего мира будут проблемы»
Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт в Америке принесет проблемы всему миру. Его слова передает RT.

— Если у нас будет дефолт, то у всего мира будут проблемы, — заявил американский лидер.

Байден также заявил, что в случае дефолта по репутации США во всем мире будет нанесен огромный ущерб.

Фото: pixabay.com

Об этой ситуации Байден говорил и накануне. Глава государства опасается, что возможный дефолт по федеральному долгу США повлечет за собой катастрофические последствия.

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Айрат Назипов
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