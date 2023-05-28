Байден подтвердил, что в США достигли договоренностей по избежанию дефолта
Президент США Джо Байден подтвердил достижение принципиальной договоренности с конгрессом по избежанию дефолта в Америке. Ранее спикер палаты представителей Кевин Маккарти сообщил, что контролирующие ее республиканцы договорились с Белым домом о повышении потолка госдолга и предотвращении суверенного дефолта.
— Ранее этим вечером спикер Маккарти и я достигли бюджетного соглашения в принципе. <…> Это соглашение — добрая весть для американского народа, потому что оно позволяет избежать того, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привело бы к экономической рецессии с опустошением пенсионных сбережений и потерей миллионов рабочих мест, — говорится в заявлении Байдена.
Он добавил, что в воскресенье переговорные группы займутся доработкой текста законопроекта, который в дальнейшем направят на утверждение в палату представителей и сенат. Байден «настоятельно» призвал обе палаты сразу же одобрить соглашение.
Ни глава Белого дома, ни спикер палаты представителей не стали раскрывать подробности сделки. Президент США уточнил, что она предполагает сокращение расходов, но «защищает критически значимые программы для трудового народа и обеспечивает рост экономики для каждого», отмечает «РИА Новости».
По информации телекомпании CNN, соглашение, позволяющее предотвратить дефолт США, предполагает двухлетнее повышение потолка государственного долга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета.
— Принципиальное соглашение повышает долговой лимит на два года и ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году, — цитирует CNN источник, знакомый с ходом переговоров.
Министр финансов США на прошлой неделе заявила о том, что страна может оказаться в состоянии дефолта уже 1 июня. Предупреждение об этом она направила руководству Конгресса США, а прежде всего — Кевину Маккарти. Джо Байден заявил, что возможный дефолт в Америке принесет проблемы всему миру. По его словам, в случае дефолта репутации США во всем мире будет нанесен огромный ущерб.
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