Байден подтвердил, что в США достигли договоренностей по избежанию дефолта

Президент США Джо Байден подтвердил достижение принципиальной договоренности с конгрессом по избежанию дефолта в Америке. Ранее спикер палаты представителей Кевин Маккарти сообщил, что контролирующие ее республиканцы договорились с Белым домом о повышении потолка госдолга и предотвращении суверенного дефолта.



— Ранее этим вечером спикер Маккарти и я достигли бюджетного соглашения в принципе. <…> Это соглашение — добрая весть для американского народа, потому что оно позволяет избежать того, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привело бы к экономической рецессии с опустошением пенсионных сбережений и потерей миллионов рабочих мест, — говорится в заявлении Байдена.

Он добавил, что в воскресенье переговорные группы займутся доработкой текста законопроекта, который в дальнейшем направят на утверждение в палату представителей и сенат. Байден «настоятельно» призвал обе палаты сразу же одобрить соглашение.



Фото: pixabay.com

Ни глава Белого дома, ни спикер палаты представителей не стали раскрывать подробности сделки. Президент США уточнил, что она предполагает сокращение расходов, но «защищает критически значимые программы для трудового народа и обеспечивает рост экономики для каждого», отмечает «РИА Новости».

По информации телекомпании CNN, соглашение, позволяющее предотвратить дефолт США, предполагает двухлетнее повышение потолка государственного долга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета.

— Принципиальное соглашение повышает долговой лимит на два года и ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году, — цитирует CNN источник, знакомый с ходом переговоров.

Министр финансов США на прошлой неделе заявила о том, что страна может оказаться в состоянии дефолта уже 1 июня. Предупреждение об этом она направила руководству Конгресса США, а прежде всего — Кевину Маккарти. Джо Байден заявил, что возможный дефолт в Америке принесет проблемы всему миру. По его словам, в случае дефолта репутации США во всем мире будет нанесен огромный ущерб.



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Илина Хакимова