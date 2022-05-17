Лаишево вошло в список перспективных туристических зон России

Лаишево из Татарстана включено в список 19 перспективных туристических зон России, которые будут финансироваться с участием госкорпорации «Туризм.РФ» в рамках мастер-планов. Информация о нем содержится в презентации главы госкорпорации «Туризм.РФ» Сергея Суханова, который выступил на заседании по подведению итогов реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» за год и планам на будущее.

По его словам, в этом году на реализацию проектов будет выделено 75 млрд рублей средств госкорпорации, что позволит увеличить номерной фонд отелей на 20 тысяч мест. Правда, в первую очередь вошли проекты горнолыжных курортов Лагонаки в Адыгее на 650 мест, парк «Три вулкана» на Камчатке на 2041 место и строительство «Долины Васта», «второго» курорта «Роза Хутор» в Краснодаре.

Фото: laishevo.tatarstan.ru

Недавно сообщалось, что туристический кластер «Лаишево» в 60 км от Казани с инфраструктурой для всесезонного отдыха привлечет до 350 тысяч человек ежегодно. Будут построены гостиницы категории 3—5 звезд, благоустроена территория.

Луиза Игнатьева