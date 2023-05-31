В Госдуму внесли ранее отозванный проект налоговых поправок, включая НДФЛ для удаленщиков

Правительство внесло в Госдуму ранее отозванный проект налоговых поправок, включая НДФЛ для удаленщиков, документ снова разместили в электронной базе данных.



В мае заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщил, что ставка НДФЛ для уехавших россиян, работающих удаленно как по трудовым договорам, так и по договорам гражданско-правового характера, сохранится на уровне 13% вне зависимости от налогового резидентства. В случае доходов свыше 5 млн рублей ставка составит 15%.

Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога должно существенно упростить механизм администрирования налога для налоговых агентов.

В январе сообщалось, что Минцифры совместно с профильными ассоциациями работает над созданием мер по возвращению уехавших из России IT-специалистов. Речь шла о частичной оплате «обратной релокации», а также повышении НДФЛ с 13% до 30% для тех, кто работает из-за рубежа, даже если они формально остаются налоговыми резидентами.

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Маргарита Головатенко