Ставка НДФЛ для работающих из-за границы россиян сохранится на уровне 13%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ставка НДФЛ для уехавших россиян, работающих удаленно как по трудовым договорам, так и по договорам гражданско-правового характера, сохранится на уровне 13% вне зависимости от налогового резидентства. В случае доходов свыше 5 млн рублей ставка составит 15%, сообщили в Минфине России.

— Был решен вопрос с налогообложением удаленных сотрудников, которые работают с организациями как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ. Вне зависимости от их статуса — российский налоговый резидент, нерезидент — их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13/15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов. Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов, — пояснил статс-секретарь, заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.



Фото: minfin.gov.ru

В январе сообщалось, что Минцифры совместно с профильными ассоциациями работает над созданием мер по возвращению уехавших из России IT-специалистов. Речь шла о частичной оплате «обратной релокации», а также повышении НДФЛ с 13% до 30% для тех, кто работает из-за рубежа, даже если они формально остаются налоговыми резидентами.

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Айрат Назипов