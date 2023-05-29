В США не будут мириться с запретом в Китае полупроводников Micron

В Министерстве торговли США заявили, что не собираются мириться с введенным Китаем запретом на использование в ряде ключевых секторов полупроводников американской компании Micron Technology. Об этом заявила глава ведомства Джина Раймондо.

— Мы рассматриваем это как попросту экономическое принуждение. <...> Мы не потерпим этого, и мы не думаем, что это [запрет - прим. ред.] будет успешным, - приводит слова Раймондо агентство Bloomberg.

Фото: flickr.com

Последние «технологические трения» между двумя мировыми державами начались в прошлое воскресенье, когда Управление киберпространства Китая предостерегло операторов ключевой инфраструктуры от покупки чипов Micron из США, заявив, что в ходе проверки обнаружило «потенциальные проблемы с сетевой безопасностью <…> оказывающие влияние на национальную безопасность КНР».



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Илина Хакимова