В Китае запретят продукцию американской компании Micron из-за угрозы национальной кибербезопасности

Американская компания Micron, производящая полупроводники, не пришла проверку кибербезопасности в Китае. Операторы критической информации инфраструктуры прекратят закупку продуктов компании, об этом сказано в уведомлении на официальном сайте управления по вопросам киберпространства КНР.

— Проверка показала, что продукция Micron имеет достаточно серьезные потенциальные проблемы с сетевой безопасностью <…> и оказывает влияние на национальную безопасность КНР, — говорится в сообщении.

По этой причине, отмечается в заявлении, не смогла пройти проверку. Поэтому, в связи с законом КНР, китайские операторы критической информационной инфраструктуры должны прекратить закупку продукции Micron.

Еще в конце апреля американские СМИ сообщили, что власти США попросили Южную Корею призвать своих производителей чипов не продавать их на рынке Китая в случае запрета там деятельности американской компании Micron. Однако в КНР отметили. что проверка кибербезопасности является обычной практикой в рамках закона.

Администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект о возможности введения запрета на использование в стране социальной сети TikTok. Добавим, что ранее глава TikTok Чжоу Шоуцзы на слушаниях в конгрессе США заявлял, что TikTok не контролируется китайским правительством, все данные американцев хранятся на территории США под контролем американской компании.



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Илина Хакимова