С начала экологического двухмесячника на татарстанские полигоны вывезли 520 тысяч кубометров отходов
В Доме правительства Татарстана наградили победителей санитарно-экологического двухмесячника. Так, Казань признана лучшим муниципальным образованием республики в категории «Городские округа». На втором месте — Набережные Челны.
Участниками двухмесячника стали свыше 688 тысяч татарстанцев. С начала апреля на полигоны вывезли 520 тысяч кубометров отходов. За этот же период в республике высадили 650 тысяч деревьев и кустарников.
В рамках двухмесячника были организованы многочисленные природоохранные акции, массовые субботники и экологические уроки.
Таким образом, за последнюю неделю к двухмесячнику присоединились больше ста тысяч татарстанцев. На днях в Минэкологии сообщали, что в акции приняли участие свыше 586 тысяч жителей республики.
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