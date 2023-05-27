С начала экологического двухмесячника на татарстанские полигоны вывезли 520 тысяч кубометров отходов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Доме правительства Татарстана наградили победителей санитарно-экологического двухмесячника. Так, Казань признана лучшим муниципальным образованием республики в категории «Городские округа». На втором месте — Набережные Челны.

Участниками двухмесячника стали свыше 688 тысяч татарстанцев. С начала апреля на полигоны вывезли 520 тысяч кубометров отходов. За этот же период в республике высадили 650 тысяч деревьев и кустарников.

В рамках двухмесячника были организованы многочисленные природоохранные акции, массовые субботники и экологические уроки.

Фото: tatarstan.ru

Таким образом, за последнюю неделю к двухмесячнику присоединились больше ста тысяч татарстанцев. На днях в Минэкологии сообщали, что в акции приняли участие свыше 586 тысяч жителей республики.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов