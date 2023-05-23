В экологическом двухмесячнике приняли участие больше 586 тысяч татарстанцев

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Участниками стартовавшего 1 апреля традиционного санитарно-экологического двухмесячника уже стали больше 586 тысяч татарстанцев. Они высадили 633 тысячи деревьев и кустарников, сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Всего с начала санитарно-экологического двухмесячника по республике надзорными органами министерств и ведомств выявлено 6 496 нарушений, большинство из них уже устранены.

За это же время составлено 1 622 протокола, наложены административные штрафы на общую сумму 1,8 млн рублей. По Татарстану выявлено 4 599 несанкционированных свалок, из которых 3 972 (86,4%) ликвидированы. В общественную приемную поступило 4 543 обращения от жителей региона.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С начала двухмесячника районы вывезли 393,3 тыс. кубометров твердых бытовых отходов. Предприятия транспортного комплекса республики собрали на полосах отвода автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения 4 865 кубометров твердых бытовых отходов.

Итоги санитарного двухмесячника министерство подведет уже через неделю.

13 мая «Реальное время» писало, что с начала двухмесячника надзорными органами по Татарстану было выявлено 5 082 нарушения, из них устранено 4 111. Выявлено 3 323 места несанкционированных свалок, ликвидировано 79,5%.



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Айрат Назипов