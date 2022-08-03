В Татарстане приступили ко второму этапу реставрации Михаило-Архангельской церкви XVIII века

В селе Архангельские Кляри Камско-Устьинского района Татарстана восстановили сруб и укрепили фундамент Михаило-Архангельской церкви XVIII века. Сейчас рабочие приступили ко второму этапу реставрации.

Новый проект прошел экспертизу и получил необходимые разрешения, сообщает пресс-служба Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия. В ближайшее время установят купола церкви. Затем начнутся внутренние отделочные работы.

Открыть и освятить Михаило-Архангельскую церковь планируется 21 ноября этого года, в день памяти Архистратига Божия Михаила.

Фото: Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия

За последние 100 лет храм, построенный в 1757 году, ни разу не ремонтировался. В советское время его использовали как склад, а с начала 2000-х годов он пустовал.

«Реальное время» подробно рассказывало, чем завершилась попытка восстановить один из старейших деревянных храмов Татарстана у известного вологодского реставратора Александра Попова. Она окончилась неудачей и серией судебных тяжб.

Саму церковь в неприглядном виде позже вернули на родину. Новым подрядчиком, ответственным за восстановление храмов, стало казанское ООО «Оском». В ходе инженерно-технического обследования удалось установить, что фасады, перекрытия, конструктивные элементы кровли и фундаменты находятся в работоспособном состоянии. Но многие конструкции и детали храма не уцелели. Подробнее — в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина