Главное о коронавирусе за неделю: угроза появления нового штамма, снижение смертности в мире на 17%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 22 по 28 мая 2023 года.

В детских лагерях Татарстана сохранятся антиковидные меры

По последним официальным данным, в Татарстане с начала пандемии выявили 205 753 случая COVID-19. Вылечились от него в общей сложности 203 345 пациентов, умерли — 2 010 человек.

По данным федерального оперштаба, в Татарстане с 15 по 21 мая коронавирусом заразились 172 человека, госпитализировали 45 заболевших, вылечились от него 284 пациента. Новых случаев смерти от COVID-19 в республике не зарегистрировали.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушев сообщил, что в республике работают 14 временных инфекционных госпиталей на 360 коек. Из них практически 17% свободны. Больным оказывается вся необходимая помощь.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным на 26 мая, в стационарах Татарстана с COVID-19 находились 55 человек. Амбулаторно лечение проходил 191 пациент.



В Татарстане в структуре заболеваемости коронавирусом по-прежнему доминирует омикрон-штамм, рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина. Большая част случаев заражения — 95% — протекает по типу ОРВИ или вовсе протекает бессимптомно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В детских оздоровительных лагерях Татарстана этим летом продолжит действовать часть антиковидных ограничений. Сохраняется обязательное обследование персонала лагерей на коронавирус не менее чем за два дня до начала работы, проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. Также в лагере круглосуточно должен находиться медработник.

Снижение объемов продаж лекарств от коронавируса в России

Согласно последним данным оперштаба, в России с начала пандемии зарегистрировали 22 917 873 случая заражения коронавирусом. Вылечились от него 22 346 830 человек. Умерли 398 919 россиян.

С 15 по 21 мая в России коронавирус подтвердился у 17 118 человек. Вылечились от него за неделю 23 618 человек. Умерли 183 пациента.

В Крыму отменили все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, — соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Теперь не требуется проводить дезинфекцию помещений, обеззараживать воздух и измерять температуру у сотрудников и так далее.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России в январе — марте 2023 года на 31% относительно аналогичного периода прошлого года снизился объем продаж лекарственных препаратов против COVID-19. Купили за это время 37,2 миллиона упаковок, потратив 15,6 млрд рублей. Затраты оказались на 39% меньше, чем в первом квартале 2022-го.

В Адыгее отменили режим повышенной готовности, введенный из-за угрозы распространения коронавируса в марте 2020 года. В частности, признаны утратившими силу распоряжения о введении ограничений на проведение массовых мероприятий.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о замедлении темпов снижения заражения коронавирусом в стране. По ее словам, уровень заболеваемости невысок, но новый штамм «арктур» оказывает свое влияние на эпидемиологическую ситуацию.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что учебный год в городе прошел благополучно и без значительного влияния коронавируса. Школьники, у которых завершается учеба, учились очно.



В Санкт-Петербурге появилось общественное пространство в честь медиков, которые проявили героизм при борьбе с коронавирусом и погибли при исполнении профессионального долга. Его назвали сад Милосердия. Он находится на Пискаревском проспекте рядом с клинической инфекционной больницей имени С.П. Боткина.

В национальную базу данных геномных последовательностей коронавируса, созданную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, внесли данные о 154 тысячах полных геномов. Работа по ее расширению продолжается. В ней, помимо России, участвует Белоруссия и Армения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Снижение заболеваемости COVID-19 почти на четверть

С начала пандемии в мире, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировали 676,6 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли за этот период почти 6,9 млн человек.



В мире сохраняется угроза появления нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, которое приведет к резкому росту заболеваемости и смертности от COVID-19, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он обратил внимание, что завершение пандемии «в качестве глобальной чрезвычайной ситуации в здравоохранении не означает прекращения глобальной угрозы, которую COVID-19 представляет для здравоохранения».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В тихоокеанском островном государстве Токелау объявили карантин после первого случая заражения коронавирусом — его зарегистрировали 21 мая. Пациент изолирован в больнице атолла Нукунону. В Минздраве сообщили, что не могут определить источник заражения.

По данным ВОЗ, в мире за 28 дней — с 21 апреля по 24 мая — COVID-19 заразился 2 290 351 человек. Это почти на четверть — на 21% — меньше, чем за предыдущие четыре недели.

Наибольшее число заболевших с 21 апреля по 24 мая зарегистрировали в Кореи — 462 726 человек. На втором месте США (256 909), на третьем — Япония (164 367), на четвертом — Бразилия (146 105). Топ-5 по количеству новых случаев коронавируса замкнула Австралия — 125 992 зараженных.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За четыре недели — с 21 апреля по 24 мая — в мире от коронавируса умерли 14 985 человек. Количество летальных исходов по сравнению с предыдущими 28 днями снизилось на 17%, подсчитали в ВОЗ.

Наибольшее количество случаев смерти от коронавируса за четыре недели зарегистрировали в США — 4 135. Следом, по данным ВОЗ, идет Бразилия — 1 206 умерших, затем Франция (810), Испания (745) и Россия (663).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Министерстве обороны России считают, что биологическая лаборатория Военно-морских сил США (НАМРУ-3) может быть причастна к распространению коронавируса в Италии. Ее перенесли туда из Каира в 2019 году. «Роль биолаборатории в распространении COVID-19 еще предстоит оценить», — сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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Елизавета Пуншева, Татьяна Демина