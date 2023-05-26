В Татарстане свободно 17% коек для пациентов с коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день работают 14 временных инфекционных госпиталей на 360 коек. Из них практически 17% свободны, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов.



— Остальные все заняты. То есть больные есть. И соответственно, вся необходимая помощь оказывается в полном объеме, — заявил он.

В стационарах Татарстана на сегодняшний день от коронавируса лечатся 55 человек. На амбулаторном лечении находится 191 пациент.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с 15 по 21 мая коронавирус подтвердился у 172 татарстанцев. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 205 753 случая COVID-19.



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Татьяна Демина