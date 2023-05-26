В Татарстане в структуре заболеваемости COVID-19 продолжает доминировать «омикрон»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в структуре заболеваемости коронавирусом по-прежнему доминирует омикрон-штамм. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

С 15 по 21 мая коронавирус подтвердился у 172 татарстанцев, напомнила она. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 205 753 случая COVID-19.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, власти России приняли решение публиковать оперативные данные по COVID-19 раз в неделю, а не ежедневно, как это было с 2020 года. Это произошло спустя некоторое время после объявления ВОЗ об отмене режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. С ним глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус выступил 5 мая.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина