За неделю в Татарстане выявили 172 случая COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 15 по 21 мая коронавирус подтвердился у 172 человек. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 205 753 случая COVID-19, информирует федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С 15 по 21 мая в больницы республики попали 45 человек. Вылечились за это время 284 татарстанца, с начала пандемии — 203 345 пациентов.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние семь дней летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru

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Айрат Назипов