В России за неделю коронавирус подтвердился у 17 118 человек
За неделю с 15 по 21 мая 2023 года в России выявили 17 118 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали 3 529 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Всего с начала пандемии заболевших коронавирусом в России выявили 22 917 873 человека.
С 15 по 21 мая в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 23 618 россиян. Всего от него вылечились 22 346 830 человек.
За неделю коронавирус унес жизни 183 россиян. Всего от инфекции скончались 398 919 человек.
Напомним, власти России приняли решение публиковать оперативные данные по COVID-19 раз в неделю, а не ежедневно, как это было с 2020 года. Это произошло спустя некоторое время после объявления ВОЗ об отмене режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. С ним глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус выступил 5 мая.
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