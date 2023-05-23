В России за неделю коронавирус подтвердился у 17 118 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За неделю с 15 по 21 мая 2023 года в России выявили 17 118 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали 3 529 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии заболевших коронавирусом в России выявили 22 917 873 человека.

С 15 по 21 мая в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 23 618 россиян. Всего от него вылечились 22 346 830 человек.

За неделю коронавирус унес жизни 183 россиян. Всего от инфекции скончались 398 919 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, власти России приняли решение публиковать оперативные данные по COVID-19 раз в неделю, а не ежедневно, как это было с 2020 года. Это произошло спустя некоторое время после объявления ВОЗ об отмене режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. С ним глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус выступил 5 мая.

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Айрат Назипов