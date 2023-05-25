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Глава ДНР подписал закон об учреждении медали «За освобождение Артемовска»

22:20, 25.05.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Глава ДНР подписал закон об учреждении медали «За освобождение Артемовска»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подписал закон об учреждении медали ДНР «За освобождение Артемовска».

— Учредить государственную награду Донецкой Народной Республики — медаль «За освобождение Артемовска, — сказано в законе об учреждении государственной награды.

Фото: commons.wikimedia.org

20 мая руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном взятии под контроль города Артемовска (Бахмут) в ДНР.

Уже в конце прошлой недели Денис Пушилин заявил, что инициировал учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики (ДНР) за освобождение Артемовска. Также он рассказал, что город Артемовск сохранит свое советское название. Оставлять название Бахмут не будут.

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Маргарита Головатенко
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