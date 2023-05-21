Пушилин инициировал учреждение госнаград ДНР за освобождение Артемовска
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что инициировал учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики (ДНР) за освобождение Артемовска.
— Бойцы ЧВК «Вагнер» проделали колоссальную работу: дорогой ценой доставался каждый метр. Инициировал, теперь уже официально, учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики Российской Федерации за освобождение Артемовска, — приводит его слова RT.
Сегодня руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном взятии под контроль города Артемовска (Бахмут) в ДНР. По его словам, с 25 мая ЧВК «Вагнер» будет выводить свои подразделения из Артемовска на отдых и переподготовку: за это время должны создать рубежи обороны, затем город передадут Минобороны. ЧВК вернется, когда России потребуется помощь.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым