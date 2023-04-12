Казанское «Динамо-Ак Барс» проиграло челябинскому «Динамо-Метар» в решающем матче четвертьфинальной серии
Казанское «Динамо-Ак Барс» в решающем матче четвертьфинальной серии PARI Суперлиги проиграло челябинскому «Метару». Счет составил 0:3.
Так казанки завершили сезон. Они вышли в плей-офф с 3-го места в регулярном чемпионате и получили в соперники «Динамо-Метар» с 6-го места.
«Динамо-Метар» пробилось в четверку сильнейших команд страны впервые с 1998 года. Казанская команда показала худший результат с 2010 года.
9 апреля волейболистки «Динамо-Ак Барс» проиграли челябинской команде «Динамо-Метар» в четвертьфинале PARI Суперлиги. На этот раз игра проходила в городе соперников.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым