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Казанское «Динамо-Ак Барс» проиграло челябинскому «Динамо-Метар» в решающем матче четвертьфинальной серии

21:59, 12.04.2023
Казанское «Динамо-Ак Барс» проиграло челябинскому «Динамо-Метар» в решающем матче четвертьфинальной серии
Фото: пресс-служба ВК "Динамо-Ак Барс"

Казанское «Динамо-Ак Барс» в решающем матче четвертьфинальной серии PARI Суперлиги проиграло челябинскому «Метару». Счет составил 0:3.

Так казанки завершили сезон. Они вышли в плей-офф с 3-го места в регулярном чемпионате и получили в соперники «Динамо-Метар» с 6-го места.

«Динамо-Метар» пробилось в четверку сильнейших команд страны впервые с 1998 года. Казанская команда показала худший результат с 2010 года.

9 апреля волейболистки «Динамо-Ак Барс» проиграли челябинской команде «Динамо-Метар» в четвертьфинале PARI Суперлиги. На этот раз игра проходила в городе соперников.

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Елизавета Пуншева
СпортВолейбол Татарстан

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