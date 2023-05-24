Песков: пока предпосылок для мирного урегулирования украинского конфликта нет

На данный момент каких-либо предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине — нет, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистом о том, какой из предложенных разными сторонами планов мирного урегулирования конфликта России ближе и есть ли у нее свой вариант:

— Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно <...> Специальная военная операция продолжается, — отметил он.

Также пресс-секретарь президента страны, отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле к переговорам с кем-либо из представителей нынешней киевской власти, Песков сказал:

— Вряд ли об этом может идти речь, потому что какие-либо переговоры с РФ запрещены [на Украине — прим. ред].

В конце марта в НАТО признали, что перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет, поэтому Западу нужно готовиться к тому, что он затянется надолго. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. А в конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в апреле заявил, что Китай будет добиваться скорейшего прекращения огня на Украине.



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Илина Хакимова