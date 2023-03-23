В НАТО заявили, что пока нет перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине

В НАТО признали, что перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет, поэтому Западу нужно готовиться к тому, что он затянется надолго. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете The Guardian.

Йенс Столтенберг заявил, что Россия ведет «войну на истощение».

Генсек отметил, что странам Запада необходимо нарастить производственные мощности для поставок на Украину новых боеприпасов и вооружений.

— Текущая норма расхода боеприпасов выше, чем текущая скорость производства, — добавил он.

Также он сказал, что хочет, чтобы члены НАТО договорились о том, что на следующем саммите альянса в литовской столице Вильнюсе будут расходоваться как минимум 2% ВВП на оборону.

Столтенберг снова заверил, что НАТО не является участником конфликта, а все военные решения принимает украинское командование.



Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что основы для конфликта между Россией и Украиной заложило НАТО своими действиями. Он отметил, что стратегия Североатлантического альянса по расширению на восток и его действия в отношении Украины создали основу настоящего противостояния.



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Илина Хакимова